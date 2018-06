'Familie' vanaf vandaag half uur later

Fans van de VTM-soap ‘Familie’ moeten zich vanaf vandaag een half uurtje later in hun zetel nestelen. Vanaf dan zal na het VTM NIEUWS eerst een herhaling van ‘De kotmadam’ te zien zijn in plaats van een nieuwe aflevering van ‘Familie’.

Vandaag schakelt VTM naar goede gewoonte over op haar zomerprogrammatie. Dat wil zeggen dat ‘Familie’ niet meteen na het nieuws gepland staat, maar dat er eerst een herhaling van ‘De Kotmadam’ te zien is. De seizoensfinale van Vlaanderens oudste soap staat dit jaar op vrijdag 29 juni gepland.

Naar goede gewoonte zendt VTM dit jaar ook 'Met vier in bed' uit, het programma dat vier eigenaren van B&B's elkanders Bed and Breakfast laat bezoeken om elkaar daarna te beoordelen.