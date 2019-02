Familie Michael Jackson wil omstreden docu stoppen

De familie van de in 2009 overleden superster Michael Jackson wil de omstreden documentaire "Leaving Neverland" over kindermisbruik door de zanger tegen houden. De documentaire wordt op tv-zender HBO uitgezonden, maar de nabestaanden stuurden een 10 bladzijden lange brief om dat tegen te houden.

In die brief legt de familie uit dat de documentaire met twijfelachtige methodes is gemaakt. In de film getuigen twee mannen, Wade Robson en Jimmy Safechuck, uitgebreid over de manier waarop zij als kind door de King of Pop verwend, verleid en seksueel misbruikt werden.

De documentaire werd gemaakt door de Britse cineast Dan Reed, die eerder vooral films maakte over misdaad en terreur, en een Bafta-award won voor zijn documentaire "The Paedophile Hunter". "Leaving Neverland" ging op 25 januari in première op het Sundance Film Festival en deed heel wat stof opwaaien.