Familie Avicii: "Dank u voor lieve woorden"

De familie van Avicii heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van de top-dj. “We willen iedereen bedanken voor de steun en de lieve woorden voor en over onze zoon en broer”, zeggen ze in een verklaring aan het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety. De Zweedse dj overleed afgelopen vrijdag onverwacht op 28-jarige leeftijd.

“We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die van zijn muziek hield en mooie herinneringen heeft aan zijn liedjes”, klinkt het bij zijn familie. “Bedankt voor alle initiatieven die genomen zijn om hem te eren, met onder meer een eerbetoon op Coachella en momenten van stilte in de hele wereld. We zijn erg dankbaar voor de privacy die we gekregen hebben tijdens deze moeilijke periode. Onze wens is dat het zo blijft.”

Tim Bergling, die bekend werd onder zijn artiestennaam Avicii, overleed afgelopen vrijdag op 28-jarige leeftijd in een resort in Oman, waar hij met vrienden verbleef. Hoewel de dj al geregeld gezondheidsproblemen had door overmatig alcoholgebruik, kwam zijn dood heel onverwacht. De politie in Oman zegt intussen te weten waaraan Avicii gestorven is, maar geeft de informatie nog niet vrij. Ze sluiten kwaad opzet alvast uit.

