“Fake news over brexit” jaagt recordaantal illegale migranten Kanaal over

De Britse kustwacht heeft gisteren 86 migranten onderschept die met bootjes probeerden het Kanaal over te steken. Het zou gaan om het hoogste aantal migranten op één dag dat Groot-Brittannië probeert te bereiken. De naderende brexit zit daar voor iets tussen, schrijft de BBC.

Volgens het Britse binnenlandministerie werden gisteren twee boten met 23 mensen tegengehouden. Later op de dag onderschepte de grenspolitie nog twee boten. Twee aparte groepen konden pas opgepakt worden toen ze al op het strand waren. In totaal werden 86 transmigranten onderschept. Een record, melden Britse media. De migranten zouden volgens het ministerie afkomstig zijn uit Iran, Afghanistan, Pakistan en de Filipijnen. Het gaat om mannen en vrouwen die beweren minderjarig te zijn, aldus het persbureau PA.

Al meer dan 1.100 migranten hebben het Kanaal proberen over te steken dit jaar. In augustus alleen al waren er dat 336.

Volgens de Franse politicus Pierre-Henri Dumont proberen door de nakende brexit meer transmigranten de gevaarlijke oversteek te maken. De mensensmokkelaars maken de vluchtelingen wijs dat ze na de brexit het Kanaal niet meer zullen kunnen oversteken. “De mensensmokkelaars verspreiden fake news. Ze vertellen de migranten dat ze het Kanaal niet meer zullen kunnen oversteken wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten. Maar dat is een leugen, het zal niets veranderen.”

Veel migranten hebben volgens Dumont al duizenden kilometers afgelegd. “Plots kunnen ze vanuit Calais elke dag de Engelse kust zien. Denk je dat controles, politie-acties, camera’s, muren,... hen dan zullen tegenhouden om de oversteek te maken? Neen, nooit”, zegt hij aan de BBC.

Asielsysteem

De politicus pleit voor een nieuw systeem waarbij migranten vanuit Britse ambassades in Europa asiel kunnen aanvragen, in plaats van hiervoor fysiek aanwezig te moeten zijn in Groot-Brittannië. Zo hoeven de vluchtelingen hun leven niet meer te riskeren op het Kanaal. De Franse politie kan volgens Dumont alvast niet meer doen om de illegale oversteek van migranten te voorkomen. “We moeten begrijpen dat we 400 à 500 kilometer aan kust niet kunnen bewaken.

Volgens de Britse autoriteiten wordt er op alle niveaus nauw samengewerkt met de Franse autoriteiten om een einde te maken aan deze “gevaarlijke en illegale activiteit”. Vorige maand was de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel met haar Franse collega Christophe Castaner overeengekomen om de gezamenlijke acties tegen deze kleine boten op te drijven. “Ik laat meedogenloze bendes van criminele mensensmokkelaars geen levens in gevaar brengen”, zei ze toen.