Facebookschandaal: moet ik me zorgen maken?

Bij het nieuwe Facebookschandaal zijn gegevens gelekt van 61.000 Belgische accounts, maar Facebook wil nog niet zeggen van wie ze zijn. Daarvoor is het nog wachten tot maandag. Stel nu dat je erbij bent, moet je je dan zorgen maken? “De veiligheid van je account is niet in gevaar”, zegt Eddy Willems, beveiligingsexpert van G DATA aan VTM NIEUWS. “Bij de gegevens die in verkeerde handen zijn gekomen, zitten geen wachtwoorden.”

Het Facebookschandaal doet heel wat stof opwaaien. We hernemen even kort wat er precies is gebeurd. In 2014 geeft Facebook een developer toegang tot gegevens van 87 miljoen accounts, waarvan het grootste deel uit de VS. Geheel tegen de afspraken speelt die developer op zijn beurt de gegevens door aan het databedrijf Cambridge Analytics (CA), dat nauw samenwerkt met het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump.

Veiligheid

“In de doorgespeelde data zit onder meer wat we allemaal posten en liken, maar dat kunnen ook foto’s zijn”, zegt Willems. “En daar zit de kern van het probleem: hoewel we bepaalde privacy-instellingen hebben, heeft Facebook alsnog gegevens doorgegeven, die nu in verkeerde handen zijn gevallen.”

In dat geval is onze privacy geschonden, maar hoe zit met de veiligheid van onze accounts? “We moeten ons niet al te veel zorgen maken”, zegt Willems. “Onze privacy is inderdaad geschonden, maar we moeten zeker niet halsoverkop onze wachtwoorden aanpassen, want de veiligheid van ons account is niet in gevaar."

Zelf schuldig?

Toch zou het ook kunnen dat we zelf onbewust ook data doorspelen, zegt Willems. “Aan Facebook zijn namelijk bepaalde apps gekoppeld die we installeren op onze smartphone. En die vragen toestemming om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens, toestemming die we onbewust zomaar geven.”

Bekijk ook: