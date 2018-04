Facebook wil impact op verkiezingen laten onderzoeken

Facebook wil een onafhankelijk team van wetenschappers laten onderzoeken wat de impact van sociale media is op verkiezingen. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg bekendgemaakt. “Het doel is om de problemen aan te pakken en ons verantwoordelijk te houden om integere verkiezingen te verzekeren.”

Het sociale netwerk bevindt zich al enige tijd in nauwe schoentjes, nadat is gebleken dat gegevens van 87 miljoen accounts in 2014 in handen zijn beland van Cambridge Analytica. Dat bedrijf werkte nauw samen met het campagneteam van de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump, en misbruikte de verkregen gegevens mogelijk om de verkiezingen te beïnvloeden.

Commissie

Zuckerberg sloeg vorige week voor de ogen van de wereld ‘mea culpa’, en probeert nu het imago van Facebook te redden. Zo maakte hij al bekend dat hij nieuwe tools zal ontwikkelen om valse accounts op te sporen en te verwijderen. En vandaag neemt Zuckerberg een nieuwe stap.

Wat moet beter?

Hij richt een onafhankelijke commissie van wetenschappers op die de effecten van sociale media moet onderzoeken. Dat team zal toegang krijgen tot alle gegevens van Facebook, verzekert Zuckerberg. Op die manier moet komen bloot te liggen wat Facebook op dit moment verkeerd doet, en wat het moet doen om de integriteit van toekomstige verzekeringen te bewaren.

De vooruitgang van dat onderzoek zal ook openbaar zijn en zal beschikbaar zijn via de nieuwspagina van Facebook.