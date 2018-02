Facebook test 'downvote'-knop

Socialenetwerksite Facebook is begonnen met het testen van een ‘downvote-knop’. Met die knop kan je laten weten dat je berichten en reacties niet leuk vindt.

Facebook heeft aan technologiewebsite ‘The Verge’ laten weten dat het een ‘downvote’-knop aan het testen is bij een kleine groep gebruikers in de VS. Of de knop er daadwerkelijk komt is nog niet duidelijk. Het nieuws lekte nadat op Twitter screenshots verschenen waarop de knop te zien was.

Facebook benadrukt wel dat het niet gaat om een ‘vind ik niet leuk’-knop. De nieuwe knop kan gebruikt worden bij reacties en moet dienen om de commentaren van gebruikers te ranken.

Geen tweede Reddit

In tegenstelling tot sociale nieuwssite Reddit verschijnt er geen score naast elke reactie. Ook krijgen testers geen melding te zien wanneer iemand hun reactie naar beneden stemt.

Extra info voor Facebook

Volgens Facebook moet de knop ervoor zorgen dat je berichten en reacties kunt verbergen. Tegelijkertijd laat je aan Facebook weten waarom je iets niet leuk vindt. Op die manier leert Facebook wat zijn gebruikers wel en niet leuk vinden.