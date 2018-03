Facebook excuseert zich in zondagskrant

Facebook heeft zich in een paginagrote advertentie in de Britse zondagskranten nog eens verontschuldigd voor het privacyschandaal rond Facebook en Cambridge Analytica. "Wij hebben een verantwoordelijkheid: het beschermen van jullie gegevens. Als we daar niet in slagen, verdienen we dat niet", schrijft Facebook-topman Mark Zuckerberg.

Het sociaal netwerk ligt zwaar onder vuur nadat aan het licht was gekomen dat de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in handen zijn gekomen van Cambridge Analytica. Dat bedrijf werkte nauw samen met het campagneteam van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016.

Cambridge Analytica zou de gegevens gebruikt hebben voor de ontwikkeling van software die het kiesgedrag kon voorspellen en beïnvloeden.

Excuses

Facebook-CEO Mark Zuckerberg bood eerder deze week al zijn excuses aan in een post op de sociaalnetwerksite en in een exclusief interview aan CNN. Hij kondigde een aantal concrete maatregelen aan die het sociale netwerk zal nemen om gebruikersdata te beschermen.

(Meer onder de Facebookpost)

In de Facebookpost sprak de topman over een "vertrouwensbreuk" tussen het sociale netwerk en zijn gebruikers. Zuckerberg doet hetzelfde in een advertentie op de laatste pagina van het merendeel van de Britse zondagskranten. Met quasi dezelfde woorden verontschuldigt de miljardair zich voor de fouten die het bedrijf maakte en kondigt hij preventieve maatregelen aan.

Bekijk ook: