Fabrikant Barbie eert David Bowie met Ziggy Stardust-pop

Een halve eeuw na de verschijning van David Bowies album "Space Oddity" draagt de Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel een Barbie-pop aan het Britse popicoon op. Ze draagt een outfit zoals die van de door Bowie gecreëerde figuur Ziggy Stardust uit de vroege jaren 70, met gemetalliseerd ruimtepak en rode laarzen met plateauzolen. Dat maakte speelgoedfabrikant Mattel bekend op zijn website. De pop ter ere van Bowie komt slechts in beperkte oplage op de markt.

"Space Oddity" verwijst naar de film "2001: A Space Odyssey" (1968) van Stanley Kubrick en verscheen in hetzelfde jaar als de Apollo 11-missie de eerste mens op de Maan zette. In het jubileumjaar van de Maanlanding en voor de 60ste verjaardag van Barbie is er bij de Amerikaanse speelgoedproducent ook een nieuwe pop van een astronaute.