F-16-piloot over laatste vlucht: “Zag niets door tranen”

Vanavond start op VTM het nieuwe programma ‘F-16’, waarin Belgische F-16-piloten van dichtbij gevolgd worden. De reeks toont ook de mens achter de piloot. Zo zien we bijvoorbeeld hoe 'ancien' Shell na twintig jaar afscheid moet nemen van het vliegen met een F-16. Shell doet zijn laatste vlucht boven Kleine-Brogel en wordt zelfs emotioneel.

Shell is 44 en heeft een palmares om u tegen te zeggen. Maar na 20 jaar begint de F-16 zijn tol te eisen. Zijn lichaam kreunt van het jarenlange ondergaan van de zware G-krachten. Shell was een sfeermaker in het squadron. Ook voor hem valt het afscheid van de F-16 zwaar. Hij zal niet alleen zijn 'bak' missen, maar vooral de vriendschap en collegialiteit van het squadron.

“De eerste keer heb ik die dag niet kunnen landen. Ik zag niks omdat ik te hard aan het wenen was”, aldus Shell over zijn laatste vlucht. “Ik zag de piste niet meer, dus ben dan nog maar een keertje overgevlogen vooraleer hem neer te zetten."

Unieke reportagereeks

Nooit eerder kreeg een cameraploeg de kans om het werk en het leven van Belgische F-16-piloten van zo dichtbij te volgen. In de reportagereeks van VTM NIEUWS worden negen piloten gevolgd van bij hun training in Kleine-Brogel tot hun acties boven Syrië en Irak. Maar niet alleen de piloten passeren de revue. Al snel zal duidelijk worden dat er vele jobs nodig zijn om één F-16 in de lucht te krijgen en te houden. 'F-16' is een uniek verhaal over passie, doorzettingsvermogen en het maken van morele keuzes.

De eerste aflevering van ‘F-16’ ziet u vanavond om 21.40 uur bij VTM.