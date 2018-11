Expo met ruim zestig werken van Banksy in Brussel

Vanaf vandaag worden een kleine twee maanden lang 61 werken van de Britse anonieme graffitikunstenaar Banksy tentoongesteld bij Strokar Inside, een internationaal streetartplatform. Het platform is gevestigd in het oude Delhaizegebouw aan de Waterloose Steenweg in de Brusselse Molièrewijk.

Banksy houdt ervan met zijn werken een schokeffect te creëren. Onlangs zorgde hij nog voor opschudding toen een kunstwerk zichzelf voor de helft versnipperde, van zodra het afgeklopt was bij Sotheby's in Londen. Even vaak zitten er niet mis te verstane politieke boodschappen vervat in zijn werken, zoals bij de fresco's op de scheidingsmuur tussen Palestina en Israël waarmee hij de mensenrechten van de Palestijnen verdedigt.

De 61 werken die in Brussel getoond worden, komen vooral uit de collectie van Steve Lazarides, de vroegere agent van Banksy en de commissaris van de tentoonstelling. Er zijn ook enkele werken uit andere privécollecties bij. Enkele in het oog springende werken zijn "Girl with Balloon", "Kate Moss" en "Media". Daarnaast zijn er ook 25 foto's te zien die nooit vertoond werden, net als beelden, zeefdrukken, schilderijen en enkele stukken die voor de muziekindustrie gemaakt werden.

De tentoonstelling deed al Toronto, Berlijn, Amsterdam en Parijs aan, en blijft nog tot 30 december in Brussel.