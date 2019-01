Explainer: Wat maakt Instagram zo populair?

De àllerpopulairste foto op instragram is er één van een ei met de naam Eugene. Dat heeft intussen meer dan 30 miljoen likes op instagram. Niemand weet wie de foto van dat ei heeft gepost, maar het bewijst dat de populairste foto's niet perse artistiek of diepzinnig zijn. Instagram bestaat nog maar negen jaar, maar het heeft al meer dan één miljard actieve gebruikers - daarmee is het één van de populairste en snelst groeiende sociale media.

Instagram is een gratis app voor op je smartphone of tablet. Het is een sociaal netwerk waarmee je foto’s of video’s kan delen. Het is niet het grootste sociaal netwerk, dat is moederbedrijf Facebook, met 2.2 miljard actieve gebruikers. Na Facebook volgen eerst nog Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger, WeChat (populair in China) . Pas als laatste volgt Instagram met 1 miljard gebruikers De gebruikers zijn jong, want 6 op de tien zijn nog geen dertig jaar oud.

Populair door gebruiksvriendelijkheid en visualiteit

Instagram is makkelijk in gebruik en bovendien zijn het vaak knappe foto's en hele fotoverhalen (stories) die na 24u weer verdwijnen.

Verdienen populaire Instagrammers iets aan hun posts?

Bekende Instagrammers hebben vaak sponsordeals: merken betalen hen grof geld om producten te gebruiken en dat ook te tonen aan hun miljoenen volgers. Zo krijgt topverdiener Kylie Jenner maar liefst 525.000 euro per post, per foto dus. Ter vergelijking: een Vlaamse modeblogster krijgt zo'n 250 euro per post, of wordt betaald in natura.