In de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vond afgelopen nacht een exclusief evenement plaats. Vierhonderd mensen konden er genieten van een acht uur durend concert van de Duits-Britse componist Max Richter terwijl ze in slaap dommelden op veldbedjes in de kathedraal.

Richter brengt zo’n concert telkens maar één keer in elk land ter wereld. Afgelopen nacht was het de eerste keer dat hij dat in een kerk deed. “Zoiets maak je maar één keer in je leven mee”, klinkt het bij de concertgangers.