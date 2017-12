Ex-Beatle Ringo Starr eind 2017 geridderd

De drummer van The Beatles heeft er even op moeten wachten, maar volgens Britse kranten mag Ringo Starr zich binnenkort toch laten aanspreken als ‘Sir’. De 77-jarige muzikant staat naar verluidt op de lijst van mensen die naar aanleiding van Nieuwjaar geridderd worden door de Britse koningin.

In 1965 kregen alle vier de Beatles op Buckingham Palace al een zogenaamde MBE (Member of the Order of the British Empire). Ruim dertig jaar later werd Paul McCartney als enige ex-Beatle door koningin Elisabeth II in de adelstand verheven.

Ringo Starr, pseudoniem voor Richard Starkey, had zelf alle hoop op een ridderorde opgegeven, maar ontving volgens de Sun on Sunday enkele weken geleden een brief van het paleis. Hij zou de titel krijgen voor zijn muzikale verdiensten en voor zijn liefdadigheidswerk.

De officiële aankondiging volgt pas over enkele dagen, wanneer de volledige namenlijst wordt vrijgegeven.