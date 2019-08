Eurosongfestival volgend jaar in Rotterdam

Nadat de Nederlandse Duncan Laurence dit jaar in het Israëlische Tel Aviv de 64ste editie van het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen, organiseert Nederland dit jaar de zangwedstrijd. Het land maakte zonet bekend dat het Eurosongfestival zal doorgaan in de stad Rotterdam en niet in Maastricht, die stad was ook in de running.

Duncan Laurence haalde in mei met het nummer "Arcade" de meeste punten van de televoters thuis en de professionele jury's uit de Eurovisielanden. De tweede en de derde plaats waren voor Italië en Rusland.