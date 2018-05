Eurosong-winnares: "Gewoon mezelf zijn"

De Israëlische zangers Netta Barzilia wil haar overwinning op het Eurosongfestival aanwenden om jongeren te motiveren zelfbewuster te zijn. "Als de jonge Netta me had kunnen zien in primetime, had de jonge Netta minder ongelukkig geweest", zei de 25-jarige zaterdagnacht in Lissabon. "En daarover gaat het hier op dit podium."

Netta realiseerde zich dat ze iets bijzonder kan verwezenlijken: mensen aanzetten om blij te zijn met zichzelf. "Ik moet geen boodschap overbrengen, ik moet gewoon mezelf zijn. Ik ben blij met mezelf, wat mijn maat ook moge zijn."

Netta won afgelopen nacht het Eurovisiesongfestival met het door Koreaanse pop beïnvloede lied 'Toy'. Het is de vierde overwinning van Israël in de geschiedenis van het festival.

De Belgische Sennek stond deze avond niet op het finalepodium. Zij strandde in de halve finale met haar nummer ‘A matter of time’.

Bekijk hier het volledige nummer:

Meer weten?