EU wil zelfde lader voor elke smartphone

De universele telefoonlader is terug van weggeweest, als het aan de Europese Commissie ligt. De vraag is alleen of het nodig is om producenten een extra duwtje in de goede richting te geven, stelt mededingingscommissaris Margrethe Vestager.

De Europese Commissie (EC) probeert al bijna tien jaar om telefoonfabrikanten over de streep te trekken. Jaarlijks leveren oude laders meer dan 51.000 ton aan elektronisch afval op. Ook is de wildgroei aan soorten laders erg onhandig voor consumenten, aldus de commissie.

Dwingende wetgeving

“Gezien het onbevredigende resultaat van deze vrijwillige aanpak zal de Commissie binnenkort een studie naar de effecten doen, om te vergelijken wat de kosten en baten zijn van verschillende andere opties”, aldus Vestager. Zo zal duidelijk worden of en hoe ingrijpen, zoals met dwingende wetgeving, nodig is.

“Niet meer overal een andere lader bij geven is een heel mooi streven.” Marie-Claire van den Berg van de Nederlandse voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is te spreken over het ingrijpen. “Je hoeft alleen maar een eigen lade open te trekken om te zien hoe groot het probleem is. Iedereen heeft wel meerdere ongebruikte opladers. Zonde.”

Grondstoffen

Volgens Van den Berg is ingrijpen niet alleen goed nieuws voor de afvalberg. “Het scheelt ook energie en grondstoffen die nu nog worden gebruikt om al die verschillende opladers te maken.”

Apple

In reactie op druk vanuit de Europese Unie tekenden veertien bedrijven al in 2009 vrijwillig een overeenkomst om hun opladers bij nieuwe telefoons vanaf 2011 op elkaar af te stemmen. Onder meer Samsung, Huawei en Nokia zetten hun handtekening destijds. Apple, een bedrijf dat ook instemde, maakt echter nog steeds opladers die afwijken.

In 2012 verviel de afspraak. Een deel van de eerdere ondertekenaars gaf wel in 2013 en 2014 aan nog altijd de intentie te hebben om opladers te maken die op zoveel mogelijk smartphones aansluiten.