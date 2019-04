In Hasselt liep de Ethias Arena opnieuw vol voor de twaalfde editie van ‘I Love the 90’s’. Mensen gingen massaal uit hun dak op de muziek van onder andere 2 Fabiola, Boyzone en de Vengaboys. Voor Krimson en Loredana was het een van de laatste edities van ‘I Love the 90’s’ want 2020 wordt het laatste jaar voor 2 Fabiola. Pat Krimson richtte de dancegroep op in 1991, toen nog met zangeres Zohra.