Ensor op toilet? “Ik was vergeten dat die er hing”

Vanavond start op VTM een nieuw programma van Cathérine Moerkerke. In 'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen' volgt ze vijf Vlaamse ondernemers, zowel professioneel als privé. Een van hen is bouwondernemer en goede vriend van Marc Coucke, Bart Versluys. Versluys is een grote liefhebber van de Belgische kunstschilder James Ensor, er hangt zelfs een werk in zijn toilet... maar dat leek hij even vergeten te zijn.

"Onlangs vroeg iemand mij wat het eerste werk was dat ik had gekocht en of ik het nog had", vertelt Versluys aan Cathérine Moerkerke. "Ik heb het nog", zei ik, maar ik weet niet waar het hangt. Toevallig moest ik met mijn dochter naar toilet beneden en ik zag het hangen."

'Ik was 17 toen ik het kocht", gaat Versluys verder. "Het kostte toen zo’n 2.000 euro. Ik weet nog dat mijn vriendin toen zei: Wat koop jij nu? Wat ga je ermee doen? Ik was er toen al van overtuigd dat het een goede investering zou zijn en dat gevoel heb ik nog altijd. Vandaag is het misschien 3 à 4.000 euro waard", klinkt het enthousiast.