Enkel doorzichtige tasjes toegelaten bij Ariana Grande in Sportpaleis

Voor het concert vanavond van Ariana Grande in het Sportpaleis in Antwerpen gelden extra veiligheidsmaatregelen. Rugzakken of handtassen zijn niet toegelaten en er wordt ook gefouilleerd, op verzoek van Ariana Grande zelf.

(Lees verder onder de video)

Na afloop van een concert van Ariana Grande in Manchester, in Engeland vielen twee jaar geleden 22 doden bij een terreuraanslag. De popster vraagt sindsdien extra veiligheidsmaatregelen, nu ze kampt met post-traumatische stress. Zo moet je al je spullen in een doorzichtig tasje steken voor de veiligheid, wordt er gefouilleerd en zijn rugzakken of handtassen niet toegelaten.

Volgens de fans van Ariana is er duidelijk gecommuniceerd over de maatregelen. Bijna iedereen die staat aan te schuiven voor het concert, heeft een plastic of doorschijnend tasje bij. Wie toch een rugzak bij heeft, moet die in een kluisje opbergen.

Voor het sportpaleis is die clear bag policy een primeur. En ze zijn er niet zo tevreden mee, want het vraag heel wat extra inzet en middelen. Het is dan ook niet de bedoeling dat deze maatregelen voortaan voor alle concerten gelden, klinkt het bij het Sportpaleis.