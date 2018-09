'Engel' is openingsfilm op filmfestival Oostende

De openingsfilm dit jaar tijdens het Filmfestival in Oostende is 'Engel', een film van regisseur Koen Mortier en een verfilming van een boek van Dimitri Verhulst. De film is geïnspireerd op de laatste uren van wielrenner Frank Vandenbroucke, die in een Senegalees hotel overleed.

De wielrenner in Engel heet Thierry Brasfort, en in deze film wordt hij smoorverliefd op een Senegalese prostituee. Engel is geïnspireerd op de laatste 24 uur van wielrenner Frank Vandenbroucke die acht jaar geleden stierf in Senegal, maar de film is geen reconstructie. Het is wel een verfilming van een boek van Dimitri Verhulst.

Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van de prostituee met wie Vandenbroucke de laatste uren doorbracht. De familie van Vandebroucke is niet akkoord met de film. "Dit is lijkenpikkerij", liet ze al verstaan.

Engel zal vanaf 19 september in de bioscoop te zien zijn.