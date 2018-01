Elton John stopt (straks) met touren

De Britse rocker Elton John (70) heeft aangekondigd dat hij maar één keer meer op tournee zal gaan. Het wordt de laatste tour voor hij stopt met optreden. Volgend jaar komt hij ook nog naar het Sportpaleis.

Elton John wil nog één keer elk continent aandoen. "Mijn prioriteiten zijn veranderd", zegt hij in een videoboodschap. De rockster benadrukt dat hij wel stopt met touren, maar niet met muziek.

Wereldtournee van 3 jaar "Afgezien van een laatste tournee, ga ik niet meer touren", zei de zanger/pianist in New York. Die wereldtournee start in september en zal drie jaar duren. De 'Farewell, Yellow Brick Road' tour zal 300 keer halt houden, waaronder op 23 mei 2019 in het Antwerpse Sportpaleis. De ticketverkoop hiervoor start op 9 februari.

De zanger van onder meer ‘Rocket Man’, 'Your Song' en ‘I’m still standing’ verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen platen. Vorig jaar moest hij nog negen optredens annuleren omdat hij getroffen was door een bacteriële infectie. Toch speelde hij in totaal nog 87 shows in 2017. De muzikant zei dat zijn beslissing niet met recente gezondheidsproblemen heeft te maken. "Geloof me, als je ooit 300 shows geeft, dan ben je niet ziek", beklemtoonde hij.

Sportpaleis

Het goede nieuws voor de fans: Elton John komt ook bij ons nog optreden. Op 23 mei 2019 staat de rocklegende in het Sportpaleis, hoogstwaarschijnlijk dus voor de laatste keer. Tickets zijn nu al te koop via deze link.