Elena Castro Suarez is de 90ste Miss België. In het Plopsatheater in De Panne kreeg ze zonet het felbegeerde kroontje op haar hoofd geplaatst. De 18-jarige is afkomstig uit Antwerpen en heeft Spaanse roots.

Elodie Duchesne is de eerste eredame. Al voor het zesde jaar op rij wint een Vlaamse de schoonheidswedstrijd. Noémie Happart was in 2014 de laatste Waalse die de wedstrijd won.