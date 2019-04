Einde van tijdperk: 'Gert' verlaat 'Samson'

Vandaag trekken we een streep onder ‘Samson & Gert’ zoals we het duo kennen, want Gert Verhulst heeft zopas aangekondigd dat hij niet meer in de huid van de man met het rode hemd zal kruipen. Of er een opvolger komt voor zijn personage, laat Studio 100 nog even in het midden. Ze benadrukken wel dat Samson blijft bestaan.

Verhulst had eind vorig jaar al aangegeven dat er een houdbaarheidsdatum stond op zijn rol als Gertje. “Ik ga dit niet doen tot mijn zestigste”, vertelde hij toen in Story. “In mijn hoofd ben ik daar wel al mee bezig. En het is niet omdat ik stop dat we de figuur Samson niet voort kunnen laten leven. Ik zou heel graag hebben dat Samson blijft bestaan.”

En dat blijkt ook zo te zijn: vandaag kondige Gert Verhulst aan dat hij stopt als ‘Gertje’, maar dat het personage van Samson wel gewoon blijft voortleven. Of die in de toekomst een ander baasje krijgt, is nog niet bekend. Voorlopig alvast niet, maar Studio 100 houdt de optie wel open.

Wie Gert Verhulst, die gewoon zijn functie binnen Studio 100 behoudt, nog graag eens aan het werk wil zien als Gertje, kan dat gelukkig nog. Het bedrijf kondigde ook nog aan dat er een groot afscheidsconcert volgt in het pop-uptheater in Puurs, waar momenteel de musical ‘40-45’ te zien is.

15 reeksen

Gert begon zijn carrière in 1987 als omroeper bij de BRT. Om de kinderprogramma’s op een ludiekere manier aan te kondigen, ontstond het idee om naast de omroeper een beestje te zetten. “In 1989 heeft poppenspeler Danny Verbiest, met wie ik toen al samenwerkte, Samson bedacht. In de beginjaren zaten ook andere omroepers zoals Jo De Poorter en Andrea Croonenberghs naast hem. Maar niet iedereen deed dat even graag, en uiteindelijk bleef ik alleen over.”

Zo ontstond ‘Samson en Gert’, de televisieserie die op 2 september 1990 voor het eerst op de buis verscheen bij de toenmalige BRT. Het duo, bestaande uit een sympathieke bearded collie (of misschien een bobtail, dat werd nooit helemaal duidelijk) met een licht spraakgebrek en zijn baasje, veroverden al snel de harten van de Vlaamse kinderen. De eerste seizoenen richtten de twee zich veel tot de kijkers: ze lazen lezersbrieven voor, toonden tekeningen en kondigden cartoons aan. Na een paar jaar verdween de omroepfactor echter en werd ‘Samson en Gert’ een puur fictieve kinderserie.

Het succes was groot: naast de afleveringen op tv hadden de twee ook een geslaagde muzikale carrière. Er verschenen door de loop der jaren 18 cd’s, goed voor meer dan 200 nummers. De kerstshows die Samson en Gert in de kerstvakantie speelden, vaak met enkele personages uit de reeks, trokken altijd veel kijklustigen. En dan hebben we het nog niet over de vele merchandise: van Samsonworst en -brood tot Samsonknuffels en -brooddozen.

Nieuwe stem

Toen Danny Verbiest in 2006 na vijftien seizoenen moest stoppen als de stem van Samson wegens gezondheidsproblemen, werd besloten om geen nieuwe afleveringen in te blikken. Daar werden wel nog twee uitzonderingen op gemaakt: met ‘Winterpret’ (2014) en ‘Zomerpret’ (2017) werden nog twee reeksen van elk 15 afleveringen gemaakt - dit keer met Dirk Bosschaert als Samson, die de rol overigens nog steeds op zich neemt.

Hoewel ‘Samson en Gert’ nog regelmatig heruitgezonden wordt op Ketnet, verscheen er de laatste jaren dus weinig nieuw materiaal op tv. Dat wil echter niet zeggen dat het tweetal stilzit, al is het wel veel kalmer geworden: “Vroeger was ‘Samson en Gert’ veel intensiever”, aldus Verhulst. “We maakten 150 afleveringen per jaar en speelden 66 kerstshows. Nu brengen we nog twee nieuwe singles uit per jaar, want met meer dan 200 liedjes is het niet nodig om ons repertoire nog uit te breiden, en spelen we een aantal weken tijdens de zomer- en kerstvakantie. Het is een hobby geworden.”