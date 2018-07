Eigen podium voor Netsky op TML

De populaire Belgische dj Netsky heeft dit weekend zijn eigen podium op het dancefestival Tomorrowland. Netsky speelde vorig weekend op het hoofdpodium van het festival als één van de headliners, maar gisterenavond speelde hij voor een intiemer publiek. De fans kregen meteen ook nieuwe muziek te horen.

Vorig weekend stond Netsky nog op de mainstage van TML, maar dit keer had hij een eigen podium. Het is al de tweede keer dat de dj eein eigen stage heeft, waar hij bevriende dj's uitnodigt.

Netsky trakteerde zijn fans gisterenavond op een nieuw nummer, hij bracht een sample van de hit 'Cold as ice' uit de jaren 70, met een stevige beat onder. Netsky is volop bezig aan een nieuwe plaat, want in de volgende weken brengt hij verschillende nieuwe nummers uit.