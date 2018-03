Eerste 'Sushi Festival' volledig uitverkocht

Slecht nieuws voor wie nog graag naar het eerste 'Sushi Festival' in Hasselt wilde. In amper drie uur tijd was het evenement volledig uitverkocht. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Het festivalletje is een initiatief van de studenten communicatiemanagement van Hogeschool PXL en de Japanse Tuin. De organisatoren spreken zelf van een “Japanse culinaire en culturele beleving voor jong en oud”.

Het ‘Sushi Festival’ vindt plaats in de Japanse Tuin op zondag 15 april, van 10 uur tot 20 uur. "Maar op amper drie uur tijd waren alle tickets uitverkocht", klinkt het bij Sara Davidson, de coördinator van de Japanse tuin.

“In het begin hadden sommigen wat moeite om de juiste knopjes te vinden maar na een kwartier was er geen houden meer aan en geraakten de 2.300 tickets die we hebben aangeboden, heel snel aan de man", klinkt het.