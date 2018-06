Eerste glimp van 'Niet Schieten' van Stijn Coninx

De trailer van 'Niet Schieten', de nieuwste film van regisseur Stijn Coninx over de Bende van Nijvel, is vandaag verspreid. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van slachtoffer David Van de Steen, de hoofdrol is weggelegd voor Jan Decleir, die de grootvader van David speelt.

'Niet Schieten' begint met de laatste en meest bloederige overval van de Bende van Nijvel. Op 9 november 1985 vallen gewapende mannen de Delhaize in Aalst binnen en schuwen daarbij geen geweld. De ouders en het zusje van David worden doodgeschoten en zelf raakt David zwaargewond.

Naast Decleir spelen nog heel wat grote namen mee in de film. Zo speelt Viviane De Muynck de grootmoeder, Jonas Van Geel de volwassen David en daarnaast verschijnen ook onder meer Louis Talpe, Elke van Mello en Zita Wauters.

Het scenario voor de film is geschreven door Rik D'hiet en Stijn Coninx, maar moest nog aangepast worden na de nieuwste ontwikkelingen in het Bende-dossier. Op de echte film is het nog wachten tot 10 oktober.

Bekijk hier de volledige trailer: