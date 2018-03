Eerste Eurosong-winnares overleden

De Zwitserse zangeres Lys Assia (94) is overleden. Ze was de winnares van het allereerste Eurovisiesongfestival. In 1956 won ze met het Franstalige nummer ‘Refrains’.

Toen ze deelnam aan het allereerste Eurovisiesongfestival, was Lys Assia al een bekende internationale ster. Ze scoorde in 1950 een wereldhit met ‘O mein papa’.

Toch ging ze de geschiedenis in als de winnares van het eerste Songfestival. Dat vond plaats op 24 mei 1956 in het Zwitserse Lugano. Er namen die avond slechts zeven landen deel. Elk land bracht twee nummers, maar Assia kon met haar nummer over de jeugdige liefde de jury het meest bekoren.

(Meer onder de video)

Tweede

Het bleef voor Assia niet bij één deelname aan het Songfestival. Ze mocht ook in 1957 en 1958 Zwitserland vertegenwoordigen. De laatste keer werd ze tweede, met een andere grote hit: ‘Giorgio’. Toen ze hoogbejaard was nam Assia nog eens deel aan de preselecties in 2012 en 2013, maar toen werd ze niet geselecteerd.