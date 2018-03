Roel Vanderstukken is helemaal terug! Hij kondigde enkele maanden geleden al zijn terugkeer naar de VTM-soap 'Familie' aan en vanaf morgen is hij weer op je tv te zien. Vanderstukken vertolkt Benny in de reeks.

De 41-jarige acteur moest enkele maanden herstellen van zijn hartoperatie. Zijn rol van Benny werd in tussentijd vertolkt door Govert Deploige, vooral bekend om zijn rollen in Thuis en W817.

