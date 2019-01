Eerste 200.000 tickets voor dancefestival Tomorrowland uitverkocht

De eerste 200.000 tickets voor het dancefestival Tomorrowland zijn op anderhalf uur tijd de deur uitgegaan. "De voorverkoop ging ietsje trager dan andere jaren, omdat er veel volk in de wachtrijen stond", zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Belgen die zich op voorhand geregistreerd hadden, konden vanaf 11.00 uur tickets kopen voor de vijftiende editie van Tomorrowland. Volgens Debby Wilmsen hadden 30 procent meer Belgen zich geregistreerd, waardoor het erg druk was. Wie naast een ticket greep, kan om 17.00 uur nog een kans wagen. Dan start de tweede voorverkoopronde en zijn er nog eens ongeveer 100.000 tickets beschikbaar.

Deze ronde is echter ook toegankelijk voor buitenlandse festivalbezoekers. Op 2 februari worden de resterende 70.000 tickets verkocht, maar die zijn wel duurder: 293 euro voor een weekendpas (tegenover 249 euro in de voorverkoop) en 109 euro voor een dagpas (tegenover 105,50 euro in de voorverkoop).

Het festival wordt ook dit jaar over twee weekends verspreid: 19-20-21 juli en 26-27-28 juli. Het thema is "The Book of Wisdom: The Return". Er worden zowat 400.000 bezoekers verwacht.