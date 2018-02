Een eigen kledingmerk: hoeveel verdien je daarmee?

Tommaso Bordoni (27 jaar) was als kind al geobsedeerd door kostuums, maar hij merkte al heel snel dat zo'n maatpakken enorm duur zijn. Daarom besloot hij een jaar geleden om zijn eigen kledingmerk uit de grond te stampen. "Het eerste jaar was een struggle", vertelt hij in 'Jong Geld'. "Maar dit jaar mikken we op een omzet van één miljoen euro."

We spreken af met de jonge ondernemer in zijn loft vlak naast de Antwerpse Meir. "Ooit hoop ik hier een winkel te openen", vertelt Tommaso enthousiast. "Ook al staat dat wat in contrast met wat we doen."

"Een miljoen euro"

De 27-jarige achter het kostuummerk Bordoni maakt er zijn handelsmerk van om met de klant af te spreken om samen een maatpak samen te stellen. En die manier van werken lijkt te werken om z'n kostuums aan de man te brengen. "Dit jaar mikken we op een omzet van één miljoen euro", zegt hij.

"Ik was het beu dat je moest kiezen: ofwel prul, ofwel kwaliteit voor astronomische prijzen", legt Tommaso uit. "En dat was vaak nog niet eens een echt maatpak: dat was een kostuum dat in een rek hing, waarbij ze dan twee centimeter van mijn mouwen knippen. En dat wordt dan plots een maatpak genoemd."

"Struggle"

Daarom besloot Tommaso om zelf een kostuummerk op te richten. Hij trok de wereld rond op zoek naar geschikte partners. "Het is geen optie om na de uren van je job een kledingmerk op te starten. Dat gaat niet. Je moet er de volle 100 procent mee bezig zijn van vijf uur 's ochtends tot elf uur 's avonds."

Maar het begin was niet makkelijk. "Er is geen andere bron van inkomsten dus de eerste maanden waren echt een struggle, maar we zijn er doorgeraakt", vertelt Tommaso. "Het eerste jaar is er zo'n 60 à 70.000 euro binnengekomen, maar dat is ook allemaal makkelijk weer naar buiten gegaan. Dus het eerste jaar was eigenlijk niets."

Loon?

Hoeveel verdient Tommaso nu dan? "Zelf verdien ik niet bijster veel. Het grootste deel van de inkomsten wordt terug in de zaak gepompt."

