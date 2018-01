Ed Sheeran verloofd met vriendin Cherry

De wereldberoemde Britse muzikant Ed Sheeran is verloofd. Vlak voor nieuwjaar vroeg hij zijn vriendin Cherry Seaborn ten huwelijk. Dat maakte de 26-jarige Sheeran zelf bekend via Instagram.

Op de foto is te zien hoe Ed Sheeran zijn armen om zijn vriendin slaat. De 25-jarige Cherry Seaborn is accountant en tophockeyspeelster. Direct na de Instagramfoto ontstond een storm aan felicitaties. Maar ook heel wat fans reageerden ontgoocheld en zagen hun kans op een relatie met Ed Sheeran in rook opgaan.

Ed Sheeran en Cherry Seaborn werden in 2015 verliefd. Ze kennen elkaar al sinds de middelbare school. Na hun studies verhuisde Seaborn naar de Verenigde Staten en groeiden de twee uit mekaar. Toen Seaborn in 2016 opnieuw naar Groot-Brittannië verhuisde, sloeg de vonk opnieuw over. Cherry inspireerde Ed Sheeran zelfs voor zijn wereldhit ‘Shape of You’.

Wanneer het koppel in het huwelijksbootje stapt, is nog onduidelijk.