Ed Sheeran op weg om muziekmiljardair te worden?

De Britse zanger Ed Sheeran heeft zijn vermogen het voorbije jaar verdubbeld. Het komt nu uit op zo'n 186 miljoen euro. Dat schrijft de Sunday Times, die traditioneel elk jaar een lijst vrijgeeft van de rijksten in Brits muziekland.

Volgens Robert Watts, die de lijst heeft samengesteld, heeft de singer-songwriter het in zich om de eerste Britse muziekmiljardair te worden. "Hij is bescheiden, werkt hard en is nog maar 28 jaar", luidt het.

Sheeran is in elk geval aan een stevige opmars bezig in de lijst: hij stijgt op een jaar van plaats 35 naar plaats 18. Geen enkele muzikant verdiende op een jaar zoveel als Sheeran in 2018. Zijn 'Divide'-wereldtournee bracht zo'n 395 miljoen euro in het laatje.

De man achter nummers als "Shape of You" heeft nog wel wat werk voor de boeg om musicalmagnaat Andrew Lloyd Webber (71) en ex-Beatle Sir Paul McCartney (76), nummers 1 en 2 op de lijst, te bedreigen.

Voor de opstelling van de lijst houden experts onder meer rekening met tourneekosten, ticketprijzen, vastgoed en reclame-inkomsten van de muzieksterren. Gelijkaardige lijsten met het geschatte vermogen van rijke mensen verschijnen onder andere in het Amerikaanse tijdschrift Forbes.