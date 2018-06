Ed Sheeran beschuldigd van plagiaat

De Britse zanger Ed Sheeran zit verwikkeld in een rechtszaak over plagiaat. Zijn hit "Thinking out loud" zou te veel lijken op het nummer "Let's get it on" van Marvin Gaye. Het bedrijf dat een deel van de auteursrechten heeft, eist een schadevergoeding.

Het is al de tweede keer dat Ed Sheeran aangeklaagd wordt voor plagiaat. Dit keer gaat het om een van zijn grootste hits 'Thinking Out Loud'. Het bedrijf dat een deel van de auteursrechten heeft van Marvin Gaye eist 86 miljoen euro van Ed Sheeran. Volgens hen is alles identiek, onder meer de melodie en de baslijn.