Echte pop-up rechtbank bij VTM

VTM begint nog dit jaar met de opnames van een nieuw juridisch programma, waarbij een rechter in een mobiele studio plaatsneemt. Opvallend: het vonnis in het tv-programma is bindend.

Elke dag zijn er overal in Vlaanderen honderden burenruzies, conflicten tussen vrienden en consumentengeschillen. Kleine conflicten en onenigheden, gaande van blaadjes op je oprit, een haag waarvan twee partijen zich eigenaar wanen of een schuld die maar niet terugbetaald wordt, zijn conflicten die jarenlang kunnen aanslepen. En die geschillen zijn het domein van het vredegerecht.

Net daarom maakt VTM een programma waarin de mobiele rechtbank telkens op een andere plaats in Vlaanderen zal opduiken en zal een ere-vrederechter - vrederechters met pensioen - zich over de problemen buigen. Mensen die een conflict hebben leggen hun geschillen voor aan die rechter, die in eer en geweten een wettelijk bindende uitspraak doet.

Wil jij zelf deelnemen aan het programma? Meld je dan aan via www.vtm.be of via rechter@100000volts.tv.