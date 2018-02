Dua Lipa en Stormzy winnaars Brit Awards

Zangeres Dua Lipa en rapper Stormzy zijn de winnaars van de Brit Awards dit jaar. Lipa was in vijf categorieën genomineerd en haalde gisterenavond in Londen twee prijzen binnen, die van beste Britse artieste en beste doorbraak. Stormzy was de beste Britse artiest en kreeg de felbegeerde prijs van beste Britse album ('Gang signs & prayer').

Op internationaal niveau waren de prijzen voor zangeres Lorde, rapper Kendrick Lamar en rockgroep Foo Fighters. De beste Britse single was 'Human' van Rag'n'Bone Man. Harry Styles maakte dan weer de beste videoclip voor 'Sign of the times'.

Superster Ed Sheeran tot slot ('Shape of you') ging met lege handen naar huis. De zanger kreeg wel een onderscheiding voor zijn internationale succes.

Optredens

Winnaars Dua Lipa, Stormzy, Rag'n'Bone Man en de Foo Fighters traden op tijdens de uitreiking in de O2 Arena in Londen. Spectaculair was het concert van Kendrick Lamar, die rapte bovenop een glazen box waarin een luxelimousine stuk werd geslagen.