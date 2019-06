Drie organisatoren Vestiville opgepakt

Het parket van Limburg start een onderzoek naar mogelijke fraude met valse betalingsbewijzen door het festival Vestiville. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Gisteren werd het festival nog op het allerlaatste moment afgelast door de burgemeester van Lommel om veiligheidsredenen. Drie van de organisatoren zijn opgepakt en worden vandaag verhoord over de feiten.

"Er zijn aanwijzingen dat er iets niet pluis is", vertelt het parket. "Er zijn verhalen dat leveranciers niet betaald zijn en dat ABN AMRO in Nederland ook al een onderzoek zou zijn gestart voor het vervalsen van betalingsbewijzen." Het parket wil nu weten of de verhalen kloppen.

Fraude

Verschillende bedrijven ontvingen de afgelopen dagen valse betalingsbewijzen van de organisatie. Die hoopte daarmee tijd te kopen en de leveranciers aan het werk te houden om zo het festival klaar te krijgen. Het gaat in totaal om honderdduizenden euro's.

Drie mensen van de organisatie zijn opgepakt nadat het festival werd geannuleerd, bevestigt het parket. Zij zullen vandaag worden verhoord.

