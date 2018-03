Drake haalt nieuw streamingrecord… voor videogame

Rapper Drake heeft opnieuw een streamingrecord beet. Na de muziek heeft de Canadees, de meest beluisterde artiest op Spotify overigens, zich op de markt van de videogames gegooid.

Na het immense succes van zijn laatste single ‘God’s Plan’, die al weken aan de top van de Amerikaanse hitlijsten staat, heeft de rapper zich deze week ook aangemeld op videogame-platform Twitch, eigendom van Amazon.

Zijn avonturen op ‘Fortnite’, een overlevingsgame dat enorm populair is online, werden door maar liefst 628.000 mensen bekeken, waardoor hij het vorige record op Twitch (toen 388.000 kijkers) verpulverd heeft.

Gratis reclame

Voor Twitch, dat de interactie tussen de online games enorm aanmoedigt, is de publiciteit die de rapper voor hen betekent enorm goed meegenomen.

“Een ‘gamer’ en muzikant op Twitch te zien verschijnen en daar te zorgen voor een heel nieuwe gemeenschap, zorgt voor een cultureel kantelpunt dat de aantrekkelijkheid van virale computerspelletjes verhoogd”, verklaarde Kate Jhaveri, een van de verantwoordelijken van Twitch.

Best verkopende artiest

Tijdens zijn passage op Twitch heeft de rapper aan zijn fans verklaard dat hij vegetariër is en graag ananas op zijn pizza legt. Die woorden zorgden ervoor dat de bewuste uitzending het meest becommentarieerd werd op Twitter ooit. Dankzij streaming werd Drake de best verkopende artiest in 2016.