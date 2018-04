Dossier X over 'Bende van 700 miljoen'

De 'bende van 700 miljoen' is een van de grootste smokkelbendes uit onze geschiedenis. Zo smokkelden ze tonnen hasj en maar 152 kilo cocaïnepasta ons land in via de Antwerpse haven. Hoe ze dat ongemerkt konden doen, ziet u vanavond in 'Dossier X'.

De bende, met Nederlander Paul Meyer aan het hoofd, had een luxeleventje dat niet te verklaren viel door hun dagjob, dus startte de politie een groot afluisteronderzoek om de smokkelaars te ontmaskeren. ‘Dossier X’ pluist de zaak vanavond uit om 21.40 uur op VTM.