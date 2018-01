Doe jij mee aan '30 dagen zonder klagen'?

Slechte chauffeurs op de weg, een onvriendelijke kassierster in de winkel of die collega die er telkens de kantjes vanaf loopt. We hebben allemaal onze redenen tot klagen. Maar een ding is zeker: we worden er niet gelukkiger van. Daarom wordt met de hulp van de Vlaamse overheid een nieuwe actie gelanceerd: '30 dagen zonder klagen'. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Actrice Geena Lisa bedacht samen met achttien anderen, onder wie ook bokster Delfine Persoon en actrice Tine Reymer, de campagne '30 dagen zonder klagen'. "Om de verrassing erin te houden, worden er nog geen details vrijgegeven", klinkt het bij de initiatiefnemers.

"Maar er zal voldoende worden gevarieerd, en alles zal gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden ingebouwd. Van positiever naar jezelf kijken en eens iemand spontaan helpen, tot meer bewegen.”

Blue Monday

De campagne begint volgende week maandag, niet toevallig op 'Blue Monday', de meest depressieve dag van het jaar. Deelnemen aan de campagne kan door de Facebookpagina '30 Dagen zonder Klagen' te liken. Leden van de groep zullen tot en met 14 februari elke dag een bericht te zien krijgen, met een opdracht.

De campagne krijgt de steun van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Mentale fitheid is van groot belang om goed te functioneren”, klinkt het. “Laat deze campagne voor iedereen een duwtje in de rug zijn.”