DJ Pat Krimson: “Avicii was een muziekvirtuoos”

De Belgische dj Pat Krimson reageert geschokt op het overlijden van dj Avicii. Hij noemt de 28-jarige Zweed een “muziekvirtuoos”. “Hij was een uithangbord voor de nieuwe lichting dj’s en producers”, zegt hij nog aan VTM NIEUWS.

“Ik had het overlijden van Avicii niet zien aankomen maar heb wel de reportage gezien waaruit duidelijk was wat er met hem aan de hand is”, zegt hij. “Hij is een supergetalenteerde muziekvirtuoos maar misschien was het te zwaar om dragen wat er rond zo'n leven als dj allemaal speelt.”

"Optreden mooiste wat er is"

“Je ziet zo’n overlijden nooit aankomen. Je moet er al heel dichtbij leven om te zien wat er speelt. Iemand die in 2016 stopt met live optredens... Dat is nochtans het mooiste wat er is: op het podium staan en het beste van jezelf geven, en genieten van de muziek die je brengt.”

“Avicii was een uithangbord van de nieuwe lichting dj’s en producers. Hij heeft een muziekstijl mee grootgemaakt”, besluit Krimson.