DJ Avicii begraven in intieme kring

Ruim zeven weken na zijn dood is Tim Bergling, beter bekend als dj Avicii, zondag in een zeer kleine kring begraven in thuisland Zweden.

Volgens de Duitse krant Bild krant was slechts een handjevol familie en vrienden bij het afscheid van de jonge dj, die slechts 28 jaar oud werd.

Diep bedroefd

Goede vriend Jesse Waits deelt op Instagram het indrukwekkende programmaboekje van de ingetogen ceremonie. Zijn fans reageren diep bedroefd onder de post: "Mijn hart is bij hem" en "Ik stuur je liefde en bid voor je" schrijven ze.

Koninklijk paard

In Zweden is een koninklijk paard vernoemd naar Avicii. Afgelopen zaterdag is het paard overgedragen aan de paleiswacht. Het paard heet officieel D'Avicii. Die naam is bedacht door het Zweedse volk.

Prachtige ceremonie

De ceremonie op zaterdag was openbaar. Ook de familie van Avicii was erbij. Zijn moeder vertelde aan Aftonbladet heel blij te zijn. De ceremonie vond ze prachtig. Avicii stierf op 20 april in het Omaanse Masqat. Hij stapte zelf uit het leven. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

De Zweden mogen ieder jaar een naam verzinnen voor een van de paarden van de koninklijke wacht bij het slot. De D voor de naam van Avicii heeft te maken met het feit dat de naam van het paard dit jaar met een D moest beginnen. D'Avicii kreeg 35 procent van de stemmen.