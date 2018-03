Dit zit er in 'Goodiebag' van Oscars

Zondag worden de Oscars opnieuw uitgereikt, de meest gerenommeerde filmprijzen. Maar ook wie zondag geen beeldje in ontvangst mag nemen, gaat niet met lege handen naar huis. Alle genomineerden krijgen namelijk een goodiebag ter waarde van 100.000 dollar. Het Amerikaanse Times Magazine heeft achterhaald wat er allemaal inzit.

Een trip naar Zanzibar en Tanzania

De genomineerden mogen samen met één persoon genieten van twaalf nachten luxe in Tanzania en Zanzibar. De trip bevat privédiners en een privésafari gedurende de hele reis. Verder mogen ze paardrijden, snorkelen en kooklessen volgen bij topchefs. Volgens Times Magazine kost zo’n reisje ongeveer 11.300 dollar per persoon.

Hele week spabehandelingen

Acteren is natuurlijk hard werken en dus moeten de genomineerden ook de tijd krijgen te ontspannen. Daarom krijgen ze een weeklang elke dag een 90-minuten durende ‘deep tissue massage’, waarbij je energiestroom weer in balans wordt gebracht. Een sessie kost 245 dollar, de totaalprijs voor een week loopt dus op tot ruim 1. 200 dollar.

DNA-test

Het opvallendste in de goodiebag: een DNA-test. Er is een test waarmee je een stamboomonderzoek kunt doen en een aanvullende test waarmee je ook je gezondheid kunt laten testen. De test van 23andMe kost maar liefst 199 dollar.

Zeven dagen genieten in Hawaï

Alsof een tripje naar Zanzibar en Tanzania nog niet voldoende is, mogen de genomineerden ook zes dagen gaan genieten in het Koloa Landing Resort op Hawaï. Daar krijgen ze een luxueuze villa ter beschikking, die ongeveer 500 euro per nacht kost. Een cadeautje van zo’n slordige 3.000 dollar dus.

Personal Trainer

Acteurs en actrices moeten natuurlijk in vorm zijn. Om die vorm te onderhouden krijgen ze tien trainingsessies van de bekende personal trainer Alexis Seletzky. Zo’n uurtje kost normaal gezien al snel 500 dollar.

Overnachting in luxueus Grieks resort

Na een reis naar Tanzania en Hawaï kan er uiteraard nog wel een nachtje bij in het luxueuze Avaton Luxury Villas Resort in Griekenland. Kostprijs voor een nachtje: 460 dollar.

En verder?

Uiteraard zit er nog meer in de goodiebag: een kleuveranderende lipstick van 22 dollar, een ‘chocouture jewelry box’ van 86 dollar, valse wimpers ter waarde van honderden dollars en tot slot krijgen ze al eerste toegang tot de nieuwe datingapp ‘Nevermissed’.