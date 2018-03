Dit zijn winnaars eerste aflevering Boxing Stars

Er vielen al meteen heel wat rake klappen in de eerste aflevering van Boxing Stars op VTM. Bij de bokskampen van de zwaargewichten zorgde Marie Verhulst voor dé verrassing van de avond: ze versloeg de ‘Orkaan van Oevel’ Natalia in drie spannende rondes. Kamal Kharmach haalde het bij de zwaargewicht mannen van Erik Goossens en won met technisch KO in de tweede ronde.

Marie Verhulst vs. Natalia

In de eerste kamp ging het er hard aan toe, maar gelijk opgaand aan toe tussen Ghost Rocker Marie Verhulst en zangeres Natalia. Ze gaven elkaar drie rondes lang geen duimbreed toe, maar uiteindelijk trok Marie aan het langste eind. Marie kon niet geloven dat ze gewonnen had: “Oh my God. Ik had dit niet verwacht. Mijn tweede ronde was niet top en Natalia slaat hard.”

Natalia was favoriet bij aanvang van de kamp, maar ze kon niet op tegen haar vijftien jaar jongere rivale. “Marie is een grote en dat doet wel iets, je moet het dan anders aanpakken. Ze was een geduchte tegenstander.”

Bij de familie Verhulst was de opluchting achteraf zeer groot. “Ik wil mijn dochter niet alleen in het donker tegenkomen”, lacht vader en Studio 100-baas Gert Verhulst. “Ik vond het vooral een heel mooie kamp, het ging heel gelijk op.”

In de finale van de zwaargewichten komt Marie binnenkort uit tegen de winnaar van de kamp tussen Hilde De Baerdemaeker en Eline De Munck.

Bekijk de kamp tussen Marie Verhulst en Natalia hier opnieuw:

Kamal Kharmach vs. Erik Goossens

Ook bij de mannen kwamen er twee zwaargewichten in actie: Kamal Kharmach en Erik Goossens. Tijdens de kamp werd al snel duidelijk dat Kamal te sterk was voor Erik. Scheidsrechter Daniel Van De Wiele besliste uiteindelijk om in de tweede ronde de kamp te beëindigen: “Erik was op dat moment aan de 'receiving end' en ik had hem al twee keer geteld zodat hij kon recupereren. Kamal kwam er daarna direct terug op en ik heb dan besloten om de wedstrijd af te breken.”

Kamal was er op voorhand nochtans niet erg gerust in: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik geïntimideerd was. Erik heeft puppyogen, maar in de ring was hij precies bloeddorstig.” Erik had zich zijn boksdebuut ook iets anders voorgesteld: “Ik dacht dat Kamal de eerste ronde alles ging geven en daarna uitgeblust ging zijn, maar dat was allesbehalve het geval. Ik ga wel verder blijven boksen, maar niet tegen hem”, lacht Goossens nog.

In de finale van de zwaargewichten bij de mannen neemt Kamal het binnenkort op tegen Bill Barberis of Hans Van Alphen.

Bekijk de kamp tussen Kamal Kharmach en Erik Goossens hier opnieuw:

Volgende week, op donderdag 5 april, trekken vier lichtgewichten de bokshandschoenen aan. Laura Tesoro staat tegenover Bieke Ilegems en Sieg De Doncker mag Faroek Özgünes proberen knock-out te slaan.