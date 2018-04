Dit zijn Vlaamse helden op Musical.ly

De bekendste musers van Vlaanderen hebben vandaag een meet&greet met hun fans in het pretpark Bobbejaanland. Musers zijn mensen met veel volgers Musical.ly, een app waarbij je jezelf filmt terwijl je een liedje playbackt.

De 16-jarige Stien Edlund is de absolute ster op Musical.ly. Zij heeft een miljoen volgers en is dus immens populair, al brengt dat ook wel werkdruk met zich mee. “Ik ben er elke dag mee bezig om video’s te maken, want mijn fans vinden dat wel leuk. Ze verwachten ook dat ik elke dag iets post”, zegt ze aan VTM NIEUWS.