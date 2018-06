Dit zijn populairste nummers in rusthuizen

Will Tura blijft de favoriete zanger van de Vlaamse rusthuisbewoners. Zijn ‘Hemelsblauw’ staat nog steeds op nummer één. Bij de Franstalige senioren is Tino Rossi de populairste zanger. Dat blijkt uit een enquête bij duizend bewoners in woonzorgcentra van Armonea.

Will Tura blijft in Vlaanderen afgetekend de populairste zanger bij senioren. Op de tweede plaats staat André Rieu, de Nederlandse violist en orkestleider die met zijn uitvoeringen van populaire klassieke muziek erg geliefd is bij de Vlaamse senioren. Bij de Franstalige senioren is Tino Rossi de lievelingszanger, gevolgd door Clo-Clo.

Drie jaar geleden deed Armonea voor het eerst een enquête naar de favoriete muziek van zijn bewoners. “We waren benieuwd of de geluksbrengers van toen, nog steeds dezelfde zijn of dat de muzikale voorkeur van onze bewoners de voorbije jaren veranderde”, zegt Koen Peeters van Armonea. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 85. Drie kwart van hen is ook een vrouw.

Muziekgenre

Wat muziekgenre betreft, zijn er grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. De Waalse senioren hebben een uitgesproken voorkeur voor het Franse chanson en Franse rock. Maar liefst 93 procent van hen, heeft daarvoor een voorkeur.

In Vlaanderen is het ‘Vlaamse lied’ met 43 procent de absolute favoriet, maar kan klassieke muziek toch meer dan 28 procent van de senioren bekoren. Het Franse chanson, met artiesten zoals Edith Piaf, Tino Rossi, Charles Aznavour en Jacques Brel, is de favoriete muziek bij zeven procent van de Vlaamse senioren.

The Rolling Stones

Voor het eerst duiken er ook een aantal opmerkelijke muzikale gasten op in het woonzorgcentrum. De meest opvallende daarbij zijn zeker Nick Cave en The Rolling Stones, maar ook bijvoorbeeld The Beatles, Elvis, Queen en Gorki kan je op de kamers van het woonzorgcentrum uit de boxen horen schallen.

Hieronder vind je nog eens de volledige top vijf in Vlaanderen en Wallonië.

Populairste artiesten in Vlaanderen:

1. Will Tura

2. André Rieu

3. Willy Somers

4. Bobbejaan Schoepen

5. Christoff



Populairste nummers in Vlaanderen:

1. Hemelsblauw – Will Tura

2. Daar bij die Molen – Willy Deby

3. Mooi, het leven is mooi – Will Tura

4. Laat de zon in je hart – Willy Sommers

5. Marina – Rocco Granata

Populairste zanger in Wallonië:

1. Tino Rossi

2. Claude François

3. Jacques Brel

4. Adamo

5. Johnny Hallyday

Populairste nummers in Wallonië:

1. Papa Noël – Tino Rossi

2. La vie en rose – Edith Piaf

3. Tombe la neige – Adamo

4. Quand on n’a que l’amour – Jacques Brel

5. Alexandrie, Alexandra – Claude François