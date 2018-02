Dit zijn nieuwe namen Tomorrowland

Tomorrowland heeft achttien nieuwe namen aan de affiche toegevoegd. Zo zullen onder andere 2manydj's, Armand van Helden en Dua Lipa dit jaar het beste van zichzelf geven in Boom.

Van 20 tot 22 juli en van 27 tot 29 juli wordt de Schorre in Boom opnieuw getransformeerd tot "een magische gathering". Vandaag kondigt de organisatie de komst aan van achttien nieuwe namen: 2manydj's, Armand van Helden, Bedouin, Curtis Alto, Dua Lipa, Henri PFR, Lil Pump, Nervo, Nora en Pure, Pan-Pot, Rodhad b2b Âme, Roger Sanchez, Sam Feldt Live, Slushii, Steve Aoki, Sub Zero Project, Todd Terry, Underworld. De volledige line-up vind je hier.

(Lees verder onder de foto)

Tickets

De voorverkoop van de tickets voor het dancefestival Tomorrowland liep als een trein. De dag- en weekendtickets voor uitsluitend Belgen waren vorige week binnen het uur uitverkocht. De wereldwijde ticketvoorverkoop verliep nog sneller.

Duurder

Wie nog geen tickets kon bemachtigen, krijgt komende zaterdag een nieuwe kans met de wereldwijde verkoop, maar die tickets zijn wel duurder: 281 euro voor een weekendpas (tegenover 225 euro vorige week) en 101 euro voor een dagpas (tegenover 94 euro). Wie al een Tomorrowland-account heeft, kan die ook volgende week gebruiken. Wie er nog geen heeft, kan zich nog registeren. In totaal zijn er 400.000 tickets beschikbaar, waarvan er nu al 285.000 verkocht zijn.