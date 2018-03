Dit zijn kanshebbers voor Oscars

Morgen worden voor de negentigste keer in de geschiedenis de Oscars uitgereikt. Het zijn de meest begeerde prijzen uit de filmwereld. Wat heeft de uitreiking dit jaar in petto? VTM NIEUWS-journaliste en filmexperte Aagje Vanthomme legt uit.

“Ik denk dat het een echte nek-aan-nekrace wordt tussen Three Billboards en The Shape of Water”, zegt Vanthomme. Three Billboards gaat over een moeder die op een subtiele manier wraak neemt tegen de agenten die er niet in slagen om de moordenaar van haar dochter te vinden. Die film heeft al heel wat belangrijke filmprijzen gewonnen.

Maar ook The Shape of Water doet het heel erg goed. Die heeft ook de prijs gewonnen voor ‘Beste Regisseur’. De film gaat over een heel mooie liefde tussen een stom meisje en een zeemonster.

“Ik denk dat het echt tussen die twee zal gaan”, zegt Vanthomme. “Maar als twee honden vechten om een been, zou er wel eens een derde mee kunnen weglopen. Dat zou dit jaar wel eens Get Out kunnen zijn.”

Dat is een komische horrorfilm, gemaakt door een zwarte regisseur met een overwegend zwarte cast. “Aangezien er de voorbije jaren heel wat te doen is over het feit dat de Oscars veel te blank zouden zijn, zou dit wel eens de verrassing van de Oscars kunnen worden.”

Beste regisseur

“Ik denk dat het dit jaar zal gaan tussen Guillermo del Toro, die The Shape of Water heeft geregisseerd, en Christopher Nolan die Dunkirk heeft gemaakt. Ik heb zelf een lichte voorkeur voor Nolan, omdat de manier waarop hij die oorlogsfilm cinematografisch in beeld heeft gebracht, echt subliem is.”

“Maar voor mij mag er dit jaar ook eens een vrouw winnen.” Het is nog maar de vierde keer dat een vrouw, Greta Gerwig, is genomineerd voor beste regisseur. De film is hier nog niet uit, Ladybird, maar schijnt heel goed te zijn. “Het zou heel fijn als zij het wint. Dan zou zij nog maar de tweede vrouw zijn die de prijs voor beste regie wint in de negentigjarige geschiedenis van de Oscars”, legt de VTM NIEUWS-journaliste uit.

Beste acteur

“Er moet al heel veel gebeuren om Gary Oldman van zijn troon te stoten als favoriet voor beste acteur dit jaar”, zegt Vanthomme. “Hij heeft al alle prijzen gewonnen de afgelopen weken, dus ik denk dat hij ook deze Oscar mee naar huis neemt, want zijn vertolking als Winston Churchill was meesterlijk in Darkest Hour.”

Er is nog iemand die misschien roet in het eten kan gooien. Dat is Daniel Day-Lewis. Hij speelt een modeontwerper in Phantom Thread en hij heeft al laten weten dat het zijn laatste filmvertolking is. “Bij de Oscars houden ze wel van dat soort uitspraken. Wie weet gaat hij met de Oscar naar huis.”

De derde die misschien nog kans maakt, is Daniel Kaluuya. Dat is de jonge, zwarte acteur die de hoofdrol speelt in Get Out.

Beste actrice

“Beste actrice, dat kan alleen maar Frances McDormand zijn voor haar fantastische vertolking in Three Billboards. Ze heeft al alle prijzen gewonnen, dus ik denk dat ze zeker deze Oscar mee naar huis neemt”, zegt Vanthomme. “Ze geeft ook heel grappige bedankingsspeeches, alleen al daarvoor zou ik wel willen dat zij wint”, voegt ze daaraan toe.

“De enige die misschien ook nog kans maakt is Margot Robbie. In I, Tonya zet ze een zeer goede vertolking neer van de kunstschaatser Tonya Harding.”

Bij de Golden Globes waren alle actrices en vrouwelijke sterren in het zwart gekleed. Ook bij de BAFTA Awards was dat zo. “Je zou verwachten dat er nu bij de Oscars ook iets te doen zal zijn, maar er is blijkbaar nog geen oproep geweest. Het zou wel kunnen dat alle vrouwen en mannen een badge dragen met daarop #MeToo”, zegt ze. “Maar officieel is er nog niets over bekend.”