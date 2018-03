Op dinsdag 20 maart start op VTM F-16, een gloednieuwe reportagereeks van VTM NIEUWS over Belgische F-16 piloten. In de reeks kunnen we hun hun training in Kleine Brogel en hun acties boven Syrië en Irak volgen. Nooit eerder kreeg een cameraploeg de kans om het werk en het leven van F-16-piloten van zo dichtbij te volgen. VTM heeft intussen de eerste beelden verspreid.