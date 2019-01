Maar liefst 3.700 mannen en vrouwen schreven zich in voor het grootste avontuur van hun leven: trouwen met iemand die ze van haar noch pluim kennen, terwijl Vlaanderen langs de zijlijn mee supportert. Voor wie wordt het happily ever after?

Het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' zie je vanaf 28 januari bij VTM.